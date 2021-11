Calciomercato Lazio: individuato il nome nuovo per il centrocampo

Il giocatore gioca in Bundesliga

Mercato in fermento in casa Lazio. L’ultimo nome individuato dalla dirigenza biancoceleste è quello di Filip Kostic che gioca nell’Eintracht Francoforte . Dopo il tira e molla di questa estate, finito con una fumata grigia, il centrocampista infiamma nuovamente il cuore degli Aquilotti, pronti a riprendere l’offensiva per acquistare il suo cartellino. Il club tedesco chiede 15 milioni di euro per la sua cessione. Attualmente però la società di Claudio Lotito si è limitata ad un timido interessamento, in attesa che il giocatore sciolga le sue riserve sul capitolo procuratore. Infatti, negli ultimi tempi, è in rotta di collisione con il suo storico agente Fali Ramadani. Le continue incomprensioni stanno spingendo il serbo a scegliere Alessandro Lucci, come suo successore. E questa opzione sarà determinante per un eventuale approdo di Kostic a Roma. Come noto, i procuratori stanno acquisendo sempre più un ruolo decisivo, nell’esito delle trattative di calciomercato.

Da battere la concorrenza dell’Inter

Nelle ultime ore si è fatta sotto anche l’Inter. I nerazzurri, ormai rassegnatisi a perdere Perisic nella prossima finestra di mercato invernale, hanno individuato nel centrocampista serbo, il suo ideale sostituto. Anche Marotta, come Lotito, attende. Infatti qualora Kostic scegliesse Lucci come suo nuovo procuratore, la Beneamata scatterebbe decisamente in vantaggio. Secondo gli ultimi rumors, il potente agente starebbe intessendo dei buoni rapporti con la dirigenza tedesca per favorire il passaggio di Filip a Milano. La sua intermediazione, complici anche i suoi buoni rapporti con i club di mezza Europa, potrebbe far abbassare le pretese dei francofortesi, in modo da far decollare la trattativa. Le prossime settimane saranno decisive per sciogliere questo intrigo internazionale.