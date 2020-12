Calciomercato, Pochettino al PSG: cambiano i piani per Eriksen

L’arrivo dell’argentino sulla panchina dei parigini può stravolgere il mercato

Dopo la vittoria per 4-0 sullo Strasburgo, il PSG ha deciso di esonerare Thomas Tuchel. Una scelta inaspettata considerando che il PSG è ai vertici della Ligue1 e si è qualificata per gli ottavi di finale di Champions League. Al suo posto dovrebbe arrivare Mauricio Pochettiino, ex allenatore del Tottenham. L’argentino conosce e non poco Christian Eriksen e questo potrebbe aprire concretamente una trattativa tra l’Inter e il PSG. I nerazzurri lo hanno messo ufficialmente sul mercato, emblematiche le parole dell’ad Beppe Marotta nel pre-gara di Verona-Inter: “Non è funzionale, è giusto che vada a trovare spazio altrove”. Quindi non tramonta del tutto lo scenario che vedrebbe le due società preparare uno scambio; Eriksen a Parigi e Paredes a Milano. In questi giorni l’Arsenal, come riferito da calciomercato.it, ha fatto passi in avanti per il danese e adesso c’è da capire l’evoluzione della situazione.