Dalla Spagna rilanciano l’interesse da parte dei dirigenti nerazzurri per Nabil Fekir. Ipotesi scambio

Secondo quanto riferito da EstadioDeportivo, l’Inter è pronta a dare l’assalto per Fekir del Betis. Il club spagnolo ha bisogno di generare plusvalenze e quindi potrebbe privarsi molto presto dell’ex Lione. In Liga piace a Valencia e Ateltico Madrid, il Napoli ha provato nelle scorse sessioni a portarlo in Italia ma senza grandi risultati. Anche il Real Madrid sembra essere interessato, con la cessione di Isco il calciatore del Betis è in cima alla lista dei desideri dei Blancos.

Poi, c’è l’Inter che potrebbe essere in vantaggio sulle squadre citate in precedenza. I nerazzurri, infatti, sarebbero disposti ad inserire nella trattativa il cartellino di Stefano Sensi. Il Betis ha bisogno di denaro ma il centrocampista è molto gradito. La differenza economica, considerando la valutazione dei cartellini dei due giocatori, potrebbe essere di soli 7 milioni di euro in favore degli spagnoli. Ricordiamo che Fekir viene valutato €35M. Al momento si tratta di una semplice ipotesi ma la trattativa potrebbe portare dei vantaggi ad entrambe le società.