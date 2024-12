Due opzioni per la difesa

La dirigenza neroazzurra e alla ricerca di un nuovo difensore per la prossima finestra di mercato. Tra le varie ipotesi spunta Hien. Infatti – come riportato dal Corriere della Sera – Inzaghi apprezza particolarmente il difensore dell’Atalanta.

Hien, le cifre dell’operazione

Il prezzo del 25enne ammonta a circa 20 mln. Una cifra non bassa ma nemmeno proibitiva per le casse dell’Inter che con l’arrivo del giocatore rinforzerebbe ulteriormente l’organico.

Gli altri nomi per la difesa

Oltre lo svedese, la dirigenza neroazzura rimane sulle orme di Bijol dell’Udinese che ha un valore di circa 15 mln. Inoltre, Marotta starebbe iniziando a sondare Gila della Lazio che piace per la sua rapidità. Ma lo spagnolo – valutato 18 mln – rimane un’alternativa a Hien e Bijol.

Numerose dunque le piste seguite dalla dirigenza, non resta quindi che aspettare l’apertura del mercato per capire su chi punterà l’Inter per rafforzare il reparto difensivo.