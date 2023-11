Taremi resta in orbita Inter, l’attaccante già in estate fu accostato ai nerazzurri, sembrava poi fatta con i cugini del Milan per un nulla di fatto finale. L’attaccante torna prepotentemente nel mirino dei nerazzurri.

Taremi in orbita Inter

L’arrivo a gennaio dell’attaccante dipende molto da Sanchez e Arnautovic, due mesi fondamentali per l’Inter, le condizioni e le risposte sul campo dei due attaccanti di scorta decideranno le strategie di mercato del club. Marotta e soci tengono in standy Taremi, pronti all’assalto decisivo a gennaio, una valutazione destinata a scendere sotto i 10 milioni di euro come confermato da Tuttosport.