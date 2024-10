Emergenza esterni per la Roma: giallorossi a lavoro sul mercato

Il posticipo della Domenica sera dell’ottava giornata di Serie A ha emesso una sentenza: l’emergenza della Roma sugli esterni è reale. L’Inter infatti sbanca l’Olimpico grazie a Lautaro Martinez, ma il gol dei nerazzurri è propiziato da due grandi errori da parte prima di Zalewski e in seguito di Celik.

Per i Giallorossi limiti evidenti sugli esterni: ma da quanto tempo persiste questo problema?

Nell’edizione odierna ‘La Repubblica’ scrive un interessante articolo, nel quale analizza i limiti delle corsie esterne, limiti che per i capitolini durano ormai dai tempi di Fonseca. Il quotidiano, sottolinea infatti come dai tempi del tecnico portoghese(attuale allenatore del Milan), nella capitale, sponda giallorossa, siano passati decine e decine di terzini che non hanno lasciato il segno; per citarne alcuni Spinazzola Bruno Peres, Vina, Santon, Reynolds, Karsdorp e gli attuali Zalewski, Celik, Dahl(rilegato in Primavera) . ‘La Repubblica’ conclude l’articolo sottolineando un ulteriore errore di valutazione della società giallorossa: perché dare via con così tanta superficialità Calafiori?