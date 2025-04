Verso Parma – Inter, Lautaro torna in gruppo

Lautaro è pronto a scendere in campo. Come riporta Sky Sport l’attaccante argentino è tornato ad allenarsi in gruppo, seppur parzialmente. Bisognerà aspettare domani per un rientro completo del numero 10 dell’Inter.

Verso Parma – Inter, Dimarco e Arnautovic recuperano

Oltre a Lautaro, anche i due neroazzurri tornano a disposizione di Inzaghi. Sia Dimarco che Arnautovic si sono allenati in gruppo.

Dunque l’Inter si prepara alla sfida contro il Parma. La squadra si allena per puntare alla vittoria della partita e del campionato.