Calciomercato Roma, avviati i contatti con Cristhian Mosquera l La situazione

La Roma inizia a pensare al prossimo calciomercato. Come riporta tribunadeportivavalencia.com, i giallorossi avrebbero messo nel mirino Mosquera del Valencia.

Calciomercato Roma, le cifre per Mosquera

Il club capitolino avrebbe già contatto l’entourage del difensore spagnolo. Per quanto riguarda il prezzo del classe 2004 si parte da una base di 30 milioni, ma la situazione è un po più complicato. Infatti, il Valencia è in trattativa con Mosquera per rinnovare il contratto in scadenza a giungo del 2026, ma l’operazione sembra in salita. Le due parti non sono d’accordo per quanto riguarda il prezzo della clausola rescissoria. Il club spagnolo non vuole scendere sotto i 30 milioni, mentre il calciatore vorrebbe una clausola da 20 milioni per facilitare l’acquista da parte dei club europei.

Quindi non è ancora chiaro quale sarà il prezzo di mercato di Mosquera, ne tanto meno se le due parti arriveranno a un accordo.

Nel frattempo la Roma continua a monitorare la situazione, sperando nella volontà del giocatore di giocare in giallorosso.