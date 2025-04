Naviga nell’incertezza il futuro della panchina della Roma. Dopo il rifiuto di Claudio Ranieri a continuare anche la prossima stagione, la società sta valutando a chi affidare la propria squadra. Dopo aver visto svanire il sogno Ancelotti, l’idea si è spostata su Gasperini, ma anche l’idea del tecnico della Dea sta perdendo quota. Ma spunta un nuovo nome.

Roma, da Sarri a Pioli, ma scende il nome di Gasp

Mentre scende Gasperini, a prendere quota è Sarri. L’ex Lazio, attualmente libero, potrebbe essere ingaggiato dalla Magica per la prossima stagione. La Roma, con Gasprini, avrebbe dovuto rivoluzionare tutto. Ma la società, soprattutto dopo gli investimenti della scorsa estate, è disposta a migliorare, ma non a rivoluzionare tutto. Di conseguenza la società dei Friedkin ha rifiutato il piano ‘ribaltone’ di Gasperini che avrebbe preteso l’allontanamento di diversi giocatori importanti come Dybala e Dovbyk. Allo stesso tempo il tecnico bergamasco avrebbe preteso anche l’arrivo di almeno 6-7 elementi nuovi.

Il prossimo allenatore, visti anche i limiti sul mercato ma anche considerando i risultati conseguiti dalla Roma nelle ultime settimane, dovrà accettare il gruppo attuale più ovviamente qualche ritocco. Niente Gasperini quindi, ma si pensa anche a Maurizio Sarri. Allenatore svincolato, con tanta esperienza e stima, che conosce anche molti giocatori attualmente alla Roma. A Trigoria il suo nome circola da giorni, ma strappare una conferma diretta al momento è quasi impossibile. Non solo Sarri, restano altri nomi in giro: Stefano Pioli e Max Allegri.