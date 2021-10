Calciomercato Inter, primo colpo in arrivo: trovato l’erede di Handanovic

L’Inter brucia la concorrenza e si assicura per la prossima estate un ottimo colpo, vale a dire Andrè Onana, portiere classe ’96 in forza all’ Ajax. Una trattativa che è in piedi già da tempo, e come già anticipato nei giorni scorsi, tra l’estremo difensore ed il club nerazzurro erano già intercorsi diversi colloqui,ora però la trattativa è davvero arrivata ad un punto di svolta: è infatti avvenuta la stretta di mano tra il procuratore del giocatore e il club degli Zhang che sancisce definitivamente il buon esito della trattativa.

Il contratto nero su bianco, dunque verrà firmato a Febbraio quando il camerunense sarà quindi libero di firmare per un’altra società dal momento in cui non si è finalizzato il rinnovo con i Lancieri.

Come riporta ‘calciomercato.com’ Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno trovato l’accordo con il venticinquenne sulla base di 3 milioni di Euro netti all’anno per 4 stagioni, assicurandosi un portiere di sicuro affidamento con la giusta esperienza internazionale e definendo così l’ennesima operazione tecnico finanziaria di assoluto livello dal momento in cui la squadra milanese non verserà nessun indennizzo nelle casse del club olandese.

Una trattativa lunga e non facile quindi, nel quale un grande compito l’ha svolto proprio l’estremo difensore africano che non più tardi di due mesi fa rifiutò l’offerta del Lione che era disposto anche a venire incontro alle esigenze dell’Ajax pagando il prezzo del cartellino pur di riuscire ad introdurlo nella propria rosa; una scelta che si è rivelata quindi fruttuosa, sia per l’Inter che per Onana, che presto difenderà i pali della porta nerazzurra.