Inter, via Ranocchia e Kolarov: ecco i sostituti

L’Inter ragiona su come rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Ranocchia e Kolarov non rinnovano, possono arrivare Milenkovic e Maksimvic

Andrea Ranocchia e Aleksandar Kolarov, entrambi in scadenza di contratto, lasceranno l’Inter al termine della stagione. Marotta e Ausilio studiano diversi profili per la difesa e, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, interessano Nikola Milenkovic e Nikola Maksimovic.

Il primo è un giocatore della Fiorentina. Il classe 1997 ha ancora un anno dii contratto ma a fine stagione vuole lasciare la Viola. Su Milenkovic c’è da registrare anche il gradimento del Milan e toscani per la cessione chiedendo almeno 25 milioni di euro. L’altro centrale che piace è in scadenza di contratto con il Napoli. Maksimovic non rinnoverà e da tempo è finito nei radar dell’Inter. Il serbo ha proposte dall’estero ma preferisce restare in Italia.

