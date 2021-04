Calciomercato Inter, il sostituto di Vidal arriva dal Betis

In casa Inter si pensa già al futuro e quindi al prossimo mercato. Con la partenza di Vidal, può arrivare William Carvalho del Betis Sivglia

Domani alle ore 18:45, i nerazzurri recupereranno la gara contro il Sassuolo. In caso di vittoria l’Inter di Antonio Conte si porterebbe a +11 dal Milan inseguitrice. Sarebbe un ulteriore passo in avanti verso lo Scudetto che manca ormai dal 2010. Intanto, Marotta e Ausilio stanno studiando e pianificando le prossime mosse di mercato. La difesa verrà ritoccata considerando che Ranocchia, Kolarov e Young potrebbe non rinnovare i rispettivi contratti che sono in scadenza. Anche il centrocampo sarà una zona che verrà toccata considerando che servirà un giocatore che possa far rifiatare all’occorrenza Brozovic ma anche qualcuno che possa dare maggiore continuità rispetto a Sensi che spesso finisce out per infortunio. Anche sulle fasce verrà preso un giocatore all’altezza e che possa fare al caso dei dettami tattici di Conte. Con l’eventuale partenza di Pinamonti non è da escludere la ricerca di una quarta punta.

Calciomercato Inter, William Carvalho per il centrocampo

Per il centrocampo il nome che torna a farsi insiste è quello di Williamo Carvalho del Betis Siviglia. Il contratto del classe ’92 scade nel 2023; gli spagnoli hanno fatto il possibile per prolungare il rapporto ma il giocatore ha deciso di lasciare la Spagna. Come riferito da Todofichajes, i nerazzurri hanno già l’ok del giocatore e adesso resta da convincere il Betis. Dalla cessione la squadra di Siviglia vuole guadagnare 15-20 milioni di euro, l’Inter potrebbe giocare a ribasso e puntare sulla volontà del calciatore di trasferirsi in Serie A. In passato ci sono stati tentativi vani da parte di Leicester e Benfica ma questa volta il futuro del centrocampista portoghese sembra essere definito. I nerazzurri, prima di concludere l’affare, vogliono monetizzare con qualche uscita per poi chiudere l’operazione. Vidal è uno dei principali indiziati a lasciare l’Inter al termine della stagione e il portoghese prenderebbe il posto dell’ex Juventus.