PSG-Inter Miami, le probabili formazioni e dove vederla

Paris Saint-Germain e Inter Miami si giocano l’accesso ai quarti di finale del Mondiale per Club FIFA. Al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Leo Messi ritrova il suo recente passato parigino e cercherà di condurre la sua squadra alla gloria, ma Luis Enrique intende continuare a far volare alto il PSG. I francesi si schiereranno con il classico 4-3-3, con il solito centrocampo a tinte iberiche e con Doué, Ramos e Kvaratskhelia in attacco; Mascherano risponde con il 4-4-2, affidando l’azione offensiva al già citato Messi e Luis Suarez. La partita, in programma domenica 29 giugno alle 18:00 (ora italiana) verrà trasmessa su DAZN.

PSG-Inter Miami, le probabili formazioni

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Doué, Ramos, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

INTER MIAMI (4-4-2): Ustari; Weigandt, Aviles, Falcon, Allen; Allende, Redondo, Busquets, Segovia; Messi, Suarez. All. Mascherano.