Classifica Mondiale per Club: il PSG passa primo, Atlético Madrid eliminato

Non basta la vittoria per 1-0 contro il Botafogo per l’Atlético Madrid, i brasiliani raggiungono gli ottavi di finale, dove incontreranno la vincitrice del Gruppo A, grazie alla differenza reti. Medesima situazione che giova al Paris Saint-Germain, primo, vincitore con due reti di scarto nella sfida contro il Seattle Sounders. Insieme alle due sopraelencate, le qualificate, al momento, sono Bayern Monaco, Juventus e Manchester City.

Classifica Mondiale per Club, tutti i gironi:

GRUPPO A – Secondo turno

Palmeiras 4

Inter Miami 4

Porto 1

Al Alhy 1

GRUPPO B – Terzo turno

PSG 6

BOTAFOGO 6

Atlético Madrid 6

Seattle Sounders 0

GRUPPO C – Secondo turno

BAYERN MONACO 6

Benfica 4

Boca Juniors 1

Auckland City 0

GRUPPO D – Secondo turno

Flamengo 6

Chelsea 3

Espérance Tunis 3

Los Angeles FC 0

GRUPPO E – Secondo turno

River Plate 4

Inter 4

Monterrey 2

Urawa Reds 0

GRUPPO F – Secondo turno

Fluminense 4

Borussia Dortmund 4

Mamelodi Sundowns 3

Ulsan HD 0

GRUPPO G – Secondo turno

JUVENTUS 6

MANCHESTER CITY 6

Wydad 0

Al-Ain 0

GRUPPO H – Secondo turno

Real Madrid 4

Salisburgo 4

Al-Hilal 2

Pachuca 0