Flamengo-Bayern Monaco, le probabili formazioni e dove vederla

Flamengo e Bayern Monaco, all’Hard Rock Stadium di Miami, proveranno a portarsi a casa il pass per i quarti di finale del Mondiale per Club FIFA. La vincente della sfida, inoltre, affronterà una tra PSG e Inter Miami. I brasiliani di Filipe Luis si affidano al 4-2-3-1 con Jorginho e Pulgar in cabina di regia e Gerson, De Arrascaeta e Araujo ad agire dietro all’unica punta Pedro. Stesso modulo per Kompany, che schiererà Kane come unica punta e una trequarti composta da Olise, Gnabry e Coman. La partita, in programma domenica 29 giugno alle 22:00 (ora italiana) verrà trasmessa su DAZN e Italia 1.

Flamengo-Bayern Monaco, le probabili formazioni

FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Wesley, Danilo, Leo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho; Gerson, De Arrascaeta, Araujo; Pedro. All. Filipe Luis.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Tah, Stanisic, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Coman; Kane. All. Kompany.