Calciomercato Serie A: il Pisa insiste per Sanabria, Ruggeri all’Atletico Madrid, Torino su Cancellieri e Ngonge

Il Pisa dopo aver ufficializzato Gilardino ha iniziato la sua campagna acquisti, ieri contatti con il Como per Goldaniga e Fadera mentre per l’attacco ci sono stati contatti con il Torino per Sanabria, anche se il club granata deve abbassare le pretese per l’attaccante. Sempre il Torino tratta Ngonge del Napoli e Matteo Cancellieri, con Baroni che spinge per avere il suo ex attaccante ai tempi del Verona.

Ruggeri accetta l’Atletico Madrid, e l’Atalanta per l’operazione incassa 20 milioni di euro, al suo posto in arrivo Sulemana dal Southampton.

Infine Jasper Karlsson, ex Lecce, è un obiettivo di Genoa e Psv, mentre Padelli rinnova con l’Udinese fino al 2026.