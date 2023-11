Comprare per salire ancora di livello. E’ questo l’obiettivo dell’Inter di Zhang che vuole continuare a primeggiare sia in italia che in Europa. Si partirà presumibilmente dall’attacco visto che con la partenza di Sanchez ai nerazzurri servirà presto un attaccante. Ed il nome in orbita è sempre quello di Taremi. “Alla fine della scorsa estate Piero Ausilio, ha aperto il fascicolo e allacciato i rapporti con il calciatore, provando a capire la sua disponibilità in merito a un possibile trasferimento sull’altra sponda di Milano”. Questo è quanto svelato da Calciomercato.com.

Calciomercato Inter, Taremi verso l’Italia

“Ecco perché il nome di Taremi è tornato d’attualità, anche se per adesso non ci sono stati passi concreti in tal senso. Ciò che l’Inter potrà fare sarà impostare un discorso chiaro con il Porto, ma solo se i nerazzurri dovessero raggiungere entro gennaio un accordo totale con la punta iraniana, e per adesso non è così”. Confermato quindi proverà già a gennaio ad acquistare l’attaccante del Porto, che si libera a parametro zero il prossimo 30 giugno”.