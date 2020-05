Calciomercato Inter, Vidal si allontana: i motivi

Calciomercato Inter Vidal si allontana

Arturo Vidal sembrava vicino all’Inter ma proprio ieri, in un intervista, il cileno ha dichiarato di voler restare a Barcellona e rispettare il suo contratto che scade il prossimo anno. Come mai avrà cambiato idea visto che a gennaio voleva andare via? Secondo i colleghi di Passione Inter i motivi principali sono 3.

Calciomercato Inter Vidal: i motivi del no

Il primo è che Leo Messi non vuole che Vidal vada via perché é un ottimo elemento e i 2 sono ottimi amici. Il secondo motivo è che la famiglia si è trovata bene in Spagna e, appena dopo un anno, non ha intenzione di trasferirsi di nuovo. La terza è la più importante: Vidal, dopo un inizio mediocre, é felice di restare in una squadra come il Barcellona che lotta ogni anno per vincere campionato e champions league.Conte spera sempre in un suo ripensamento ma, al momento, Vidal non ha nessuna intenzione di cambiare aria e la società blaugrana dovrà trovare un altro giocatore da inserire nella trattativa Martinez