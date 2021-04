Inter, dal Cagliari il possibile rinforzo per la fascia destra

L’Inter potrebbe virare sul classe 1999 Gabriele Zappa in vista della prossima stagione. La situazione

Con la possibile retrocessione del Cagliari in Serie B, l’Inter potrebbe puntare su Gabriele Zappa. Il classe 1999 è cresciuto nelle giovanili nerazzurre ma poi si è affermato nel Pescara.

Come riferito da Calciomercatoweb.it, l’Inter è alla ricerca di rinforzi per la fascia destra e la scelta potrebbe ricadere proprio sul giovane Zappa. Il classe 1999 è un profilo giovane ma che ha tutte le caratteristiche per il progetto tecnico che ha in mente Antonio Conte. Però, come ribadito anche dal sito di mercato, l’Inter potrebbe riprenderlo anche per utilizzarlo come contropartita per arrivare a Gosens dell’Atalanta. Il Cagliari ha già riscattato il calciatore dal Delfino ma con la retrocessione potrebbe essere costretta a doverlo cedere.