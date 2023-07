Calciomercato Juventus, altra uscita per i bianconeri | Il centrocampista pronto all’addio

Interesse del Borussia Dortmund per McKennie

La Juventus e Cristiano Giuntoli sono focalizzati in queste ore a piazzare gli esuberi, ovvero quei giocatori che non rientrano nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri per la prossima stagione. Con Zakaria vicinissimo al West Ham, un altro centrocampista è pronto a salutare i bianconeri.

Calciomercato Juventus, su McKennie c’è il Borussia Dortmund: destinazione gradita all’americano

Come riportato da Tuttosport, Weston McKennie dopo l’esperienza con il Leeds vorrebbe tornare in Premier League. Finora c’è stato un interesse del Galatasaray, ma la destinazione non ha raccolto il gradimento dell’americano. E così il fresco interesse del Borussia Dortmund, se trovasse concretezza, potrebbe diventare il compromesso risolutivo.