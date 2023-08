Calciomercato Juventus, Cambiaso interessa all’estero: serve un’offerta monstre

Andrea Cambiaso è stato tra i migliori giocatori della tournèe americana della Juventus e questo ha fatto sì che il difensore ex Bologna, attirasse le attenzioni di alcuni club di Premier League e della Serie A. Da non escludere una permanenza in casa Juventus sotto la guida di mister Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, occhi su Cambiaso

Le ottime prestazioni del difensore hanno impressionato e non poco lo staff della Juventus. Su di lui, però, al momento ci sarebbero i radar di squadre come il Nottingham Forest, club inglese in piena costruzione che vanta una storia gloriosa anche in Europa, e il Bologna che vorrebbe riabbracciare il talento italiano dopo un anno di prestito. Se non dovesse arrivare un’offerta monstre il calciatore rimarrà in bianconero.