Juventus-Real Madrid 3-1: riecco Vlahovic, secondo test positivo per Allegri

Cronaca

<span;>Il match si sblocca subito con la Juve che trova il vantaggio al primo minuto di gioco sul tap-in vincente di Kean dopo il palo di Mckennie. Il Real ci prova ma sono i bianconeri a raddoppiare con il gol di Weah sull’assist del connazionale Mckennie al 20′. Qualche istante più tardi Joselu si divora il 2-1 sull’errore di Alex Sandro. Accorcia le distanze Vinicius Jr al minuto 38 che batte Szczesny dopo una corsa in campo aperto. Assedio dei Blancos nel finale di primo tempo senza, però, trovare il pareggio. Nel secondo tempo è sempre il Real che fa la partita senza trovare il guizzo per riagguantare il risultato. Negli ultimi istanti di partita c’è gioia anche per Dusan Vlahovic che mette da parte per un attimo le voci di mercato. Ottimo test per i bianconeri contro una squadra avanti nella preparazione visto che la Liga ripartirà una settimana prima della Serie A.

Risultato e tabellino del match

Reti: 1′ Kean, 20′ Weah, 38‘ Vinicius, 90+5′ Vlahovic

Juventus (3-5-2): Szczesny (46′ Pinsoglio); Danilo (72′ Huijsen), Bremer (66′ Rugani), Alex Sandro (46′ Gatti); Weah (46′ Cambiaso), Miretti (46′ Iling-Junior), Locatelli (72′ Barrenechea), McKennie (66′ Nicolussi C.), Kostic (72′ Soulè); Chiesa (77′ Vlahović), Kean (46′ Milik). All. Allegri. A disp. Daffara, De Winter, Nonge, Yildiz

Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Lucas (62′ Carvajal), Rüdiger (62′ Militao), Nacho (62′ Alaba), Fran Garcia (77′ Odriozola); Modric (62′ Tchouameni), Kroos (83′ Nico Paz), Camavinga (62′ Valverde); Bellingham; Joselu (62′ Rodrygo), Vinicius (77′ Brahim). All. Ancelotti. A disp. Lunin, Diego Pineiro, Fran Gonzalez

Ammoniti: 3′ Bremer, 55′ Gatti, 90′ Barrenechea, 90+2′ Milik