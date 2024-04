Juventus, Allegri sempre più lontano e gli obiettivi di mercato | Rassegna stampa

Le notizie sulla Juventus riguardano il futuro di Allegri, le ultime prima della partita in casa con il Milan, decisiva per il secondo posto, e il mercato estivo dei bianconeri.

Rassegna stampa Juventus

La Gazzetta dello Sport pubblica un articolo sul mercato della Juventus: “Locatelli regista non convince. Da Zubimendi a Taylor, gli obiettivi a centrocampo”. L’ex Sassuolo aveva fatto meglio da mezzala, di conseguenza l’idea è di acquistare un nuovo regista. I nomi che circolano sono Zubimendi della Real Sociedad, il suo compagno Merino, Amrabat che è in uscita dallo United, Taylor dell’Ajax e Bidstrup del Salisburgo. Per Alcaraz i bianconeri hanno intenzione di chiedere un altro prestito al Southampton.

Il Corriere della Sera invece scrive sul futuro di Allegri: “Allegri-Juve: l’addio non sarà cordiale. Il tecnico chiede l’intero stipendio”. Secondo questa indiscrezione se i bianconeri dovessero decidere di cambiare allenatore, il tecnico livornese chiederà l’intero stipendio per sé e per il suo staff.

Tuttosport ipotizza che sarà l’ultima sfida tra Juventus e Milan sia per Pioli che per Allegri. Entrambi gli allenatori hanno un contratto fino al 2025, ma l’intenzione delle due società è di cambiare prima.

Il Corriere dello Sport riporta la notizia di contatti intensi fra Juventus e Monza per Di Gregorio. Szczesny ha 34 anni e il suo contratto scade nel 2025, di conseguenza i bianconeri si stanno già muovendo per trovare un nuovo portiere titolare. Il Monza chiede 25 milioni, parte dei quali andrebbero all’Inter per la clausola sulla rivendita.

La Stampa riporta varie notizie sulla Juventus. La prima riguarda la retroguardia bianconera: Alex Sandro andrà certamente via e Bremer potrebbe partire se arriva un’offerta importante. L’obiettivo dei bianconeri è uno tra Calafiori e Buongiorno, ma in entrambi i casi la concorrenza è molto agguerrita. Altri nomi che piacciono alla Juventus sul mercato sono Dorgu e Camarda, due giovani di grandissima prospettiva.