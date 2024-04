Il centrocampista bianconero non vede l'ora di tornare in campo al termine di un calvario che è pronto a mettersi alle spalle: l'ultima story sui social

Nicolò Fagioli è fermo dall’ottobre del 2023, quando la sua stagione è stata bloccata per via della squalificata per il caso scommesse. L’ultimo match disputato è quello contro l’Atalanta del primo ottobre. Al via il countdown, manca poco al rientro.

Juve, il 20 maggio può rientrare Fagioli: nel mirino del centrocampista le ultime due di campionato

Dal prossimo 20 maggio l’attesa è finita, il giovane Nicolò potrà scendere in campo, squalifica finita. Per Fagioli sarà il momento di un nuovo inizio, non vede l’ora di ricominciare, così come dimostra sui social. Il centrocampista nelle ultime ore ha condiviso una story su Instagram. Fagioli ha postato una sua foto in maglia bianconera e scritto “meno 1”, accompagnandola con quattro emoji: fatica, emozione, forza e fortuna con un quadrifoglio.

Nicolò Fagioli è stato condannato a 12 mesi di squalifica, sette da scontare nell’attività sportiva, cinque commutati in prescrizioni alternative. Dal 20 maggio sarà a disposizione del tecnico Max Allegri, il quale potrebbe impiegare il centrocampista nelle ultime due partite di campionato. Fagioli potrebbe scendere in campo nella 37^a giornata di campionato, quando la Juve sarà in trasferta contro il Bologna, e nell’ultima di campionato, nel magico Allianz Stadium contro il Monza.