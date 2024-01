Juventus, Fagioli: “Sto bene. Mi manca giocare ma sono contento del lavoro dei miei compagni”

Intervenuto agli ordini degli psicologi, Nicolò Fagioli è tornato a parlare della Juventus dopo i problemi avuti con la Ludopatia.

Fagioli: “Dovrò ancora parlare con la Figc”

Queste le parole raccolte dal sito Tuttojuve.com:

Come stai?

“Sto molto bene. Il primo incontro è stato costruttivo sia per me che per le persone che c’erano. È logico che mi manca giocare con i miei compagni. Però sono felice di quello che stanno facendo”.

Ci saranno altri incontri, sai già dove li farai?

“Si dovrò ancora parlare con la Figc. Però penso che molti saranno qui in Piemonte, loro decideranno quali altri incontri dovrò fare”.

Chs messaggi darai in questi incontri?

“È una domanda difficile. Io racconto la mia esperienza per essere d’aiuto per chi è più giovane di me e quindi non ci deve passare”.