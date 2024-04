Verso Juventus-Milan, Kean è tornato in gruppo | Le ultime dall’allenamento bianconero

La Juventus recupera Kean per la sfida contro il Milan di sabato allo Stadium. Allegri parlerà domani alle 14 in conferenza stampa

In vista della gara tra Juventus e Milan valevole per la 35esima giornata di Serie A, l’allenamento mattutino dei bianconeri è stato svolto con un recupero importante. Moise Kean si è allenato con i compagni, e va verso una convocazione per la sfida di sabato.

Verso Juventus-Milan, Kean verso la convocazione

Per sapere con certezza se Kean tornerà tra i convocati bisognerà aspettare la rifinitura di domani, mentre Allegri parlerà alla stampa domani alle 14 alla vigilia di un match importante per la corsa al secondo piazzamento nel massimo campionato italiano. E’ ciò che riferisce “TuttoJuve”.