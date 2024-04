Juventus, Kean out in allenamento | A rischio la gara col Cagliari

L'ex PSG starà fermo ai box qualche giorno per recuperare dall'infortunio subìto in allenamento

Nonostante sia tornato ad allenarsi in gruppo Arek Milik, il reparto offensivo della Juventus continua a essere incompleto. Nella seduta odierna, infatti, si è fermato Moise Kean che ha subìto una distorsione al ginocchio e nei prossimi giorni dovrebbe fare diffenziato per recuperare dall’infortunio e molto probabilmente salterà la sfida di venerdì sera contro il Cagliari.

Juventus, quando può tornare Kean?

L’obbiettivo dell’attaccante bianconero sarebbe tornare per la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma il 23 aprile contro la Lazio. In ogni caso, salvo imprevisti, il classe 2000 tornerà regolarmente tra i convocati per la sfida di fine aprile contro il Milan.