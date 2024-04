Juventus, per Calafiori concorrenza dalla Premier | Una nuova squadra sul difensore

Sirene inglesi per Riccardo Calafiori, che piace in Italia al Milan ma soprattutto alla Juventus.

Non c’è solo la Juventus sulle tracce di Riccardo Calafiori (21 anni), tra i migliori giocatori del Bologna che grazie alle sue ottime prestazioni si è ritagliato un posto al sole in questo campionato e sta lottando per un piazzamento finale che consenta di giocare la prossima Champions League. Ma occhio alla concorrenza della Premier League, in cui diverse squadre da tempo seguono con interesse il classe 2002.

Il Tottenham vuole Calafiori, la Premier mette gli occhi sul difensore

In Italia si parla da qualche tempo della Juventus, che potrebbe prendere dal Bologna anche il prossimo allenatore, Thiago Motta, ma anche il Milan è interessato. La concorrenza che le italiane temono di più però è quella delle squadre inglesi: tra queste, è notizia di oggi l’interessamento forte del Tottenham sul giocatore.

Intanto l’AD del Bologna Fenucci predica calma e blinda, per quanto può, sia i suoi ragazzi che l’allenatore. Il futuro del Bologna è tutto da scrivere, così come quello di Calafiori, che attende la fine della stagione per prendere una decisione.