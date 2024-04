Juventus, Giuntoli prepara il piano per Calafiori | Le ultime

La Vecchia Signora sta pensando a riorganizzare il reparto offensivo, che comporterà anche alcuni trasferimenti importanti per liberare spazi in vista della prossima stagione.

Juventus, Giuntoli vuole Calafiori per il futuro

Come riportato da Tuttosport, il primo indiziato a lasciare la Continassa sembrerebbe essere Moise Kean. Su di lui sono interessati tre club italiani: Fiorentina, Genoa e Bologna. Il club rossoblù sta cercando un giocatore con esperienza in Coppa dei Campioni, e Kean sembra essere l’attaccante adatto. La Juventus è una delle pretendenti di Riccardo Calafiori. Il difensore centrale del Bologna sta infatti disputando un’ottima stagione ed è in attesa della convocazione di Spalletti per l’Europeo. I bianconeri sanno però, che il Bologna non offrirà uno sconto sul prezzo del cartellino del giocatore visto che il Basilea detiene ancora il 40% delle azioni per una futura rivendita.