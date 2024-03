Vigilia Lazio-Juventus, Allegri: “Kean farà bene. Non è il momento di pensare al mio futuro”

Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Juventus. Tanti i temi trattati dal tecnico livornese, dalla partita di domani alla situazione dei bianconeri.

La conferenza stampa di Allegri

Sulle condizioni della squadra

“La squadra è tornata bene. Qualcuno ha raggiunto l’Europeo come Szczesny e gli altri hanno fatto solo amichevoli. Domani parte il rush finale che ci porterà fino al 25 maggio”.

Su Kean e Iling-Junior

“Mi aspetto molto da Kean. Ha l’obiettivo di far bene per guadagnarsi un posto all’Europeo. Domani sicuramente farà una buona partita, giocherà titolare. Iling-Junior ha giocato molto quest’anno, sta facendo un bel percorso di crescita e sono molto contento”.

Sul periodo della Juventus

“Nel calcio si vivono anche questi momenti. Bisogna rialzarci e fare dei risultati per arrivare in Champions. I ragazzi devono restare sereni perché hanno fatto 59 punti. Alla squadra non rimprovero nulla, ma dobbiamo fare qualche risultato in più per ritrovare entusiasmo per il finale di stagione. C’è voglia di lavorare e la squadra non ha mai smesso di provare a fare bene”.

Sugli errori commessi

“Il calcio è difficileda spiegare. Noi cerchiamo di vedere gli errori che facciamo. In questo momento parlare non serve a niente, bisogna cercare di invertire questa tendenza e possiamo farlo solo noi”.

Sulle 500 panchine in Serie A

“In questo traguardo vedo la voglia, la passione e l’amore che ho per questo sport. Sto diventando diversamente giovane e sono contento di quello che ho fatto, ma ho ancora tanta voglia di divertirmi e stare sul campo. Ora l’importante è pensare a domani e a questi 55 giorni in cui dobbiamo fare il massimo”.

Sul suo futuro

“Non è il momento. Abbiamo sprecato molti punti di vantaggio sulle quinte, nel girone di ritorno stiamo facendo male a livello di risultati e dobbiamo focalizzarci sul presente. Ci attendono molti scontri diretti con inseguitrici che si sono avvicinate”.

Sulla nuova Lazio di Tudor

“Una squadra che cambia allenatore ha grandi stimoli. Proveranno a tornare alla vittoria, ma noi proveremo a controbattere, dovremo giocare molto bene tecnicamente. Tudor ha fatto molto bene a Marsiglie e Verona. Non so se due settimane bastano o no, è quasi impossibile spiegare il calcio. Dobbiamo aspettarci una Lazio molto offensiva, hanno giocatori di grande qualità”.

Sugli attaccanti

“Chiesa e Yildiz stanno bene. Con il rientro di Vlahovic e spero anche di Milik abbiamo un parco attaccanti che dovrà portarci tanti gol”.

Sulle parole di Scannavino

“Le sue parole mi hanno fatto piacere perché rappresenta la società. Nel calcio è così: se vinci sei un bravo ragazzo, se non vinci…”.