Calciomercato Juventus, rinforzo dalla Germania: l’affare per gennaio

Il centrocampista non rinnoverà con il Bayern Monaco

Che la Juventus abbia bisogno di un rinforzo a centrocampo è un fatto noto. Che l’obiettivo primario della dirigenza bianconera (e il principale sogno dei tanti tifosi) sia Paul Pogba, è chiaro anche questo. La strada per il polpo, però, è tutto tranne che semplice e così Cherubini sta cercando in giro per trovare occasioni per rinforzare il centrocampo bianconero.

L’opportunità ideale potrebbe arrivare dalla Germania e più precisamente dal Bayern Monaco. In Baviera, infatti, gioca Corentin Tolisso, ex obiettivo bianconero (in passato è stato seguito a lungo dalla società torinese) che è in scadenza di contratto. Il Bayern Monaco non sembra intenzionato a rinnovare il contratto del francese che per questo potrebbe andarsene via a parametro zero a giugno. La strategia della Vecchia Signora, però, sarebbe quella di anticipare l’arrivo di Tolisso a Torino, magari con un piccolo conguaglio economico, come riporta Repubblica.