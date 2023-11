In casa Juventus nonostante c’è una stagione ancora tutta da scrivere e da vivere, già si inizia a programmare il mercato estivo. Secondo quanto riporta la “Gazzetta dello Sport“, sarebbero già tre i nomi sulla lista della coppia mercato Giuntoli-Manna.

I nomi sulla lista di Giuntoli

Nonostante la difesa bianconera non subisce gol da cinque partite, la Juventus a giugno si troverà difronte alla necessità di dover cambiare la retroguardia. Infatti, con la partenza di Alex Sandro a parametro zero, la società si sta già muovendo per non farsi trovare impreparata. Il duo Giuntoli-Manna ha già messo sulla propria lista 3 nomi. Il primo è Tiago Djalòdifensore classe 2000 del Lille, con il contratto in scadenza proprio a fine stagione. Presenta anche il nome di Lloyd Kellydel Bournemouth, anche lui in scadenza nel 2024 con il club inglese. L’ultimo è Mario Hermoso dell’Atletico Madrid, anche per lui il contratto scade nel 2024. Il preferito dei dirigenti bianconeri è Djalò, che ritornerà da un infortunio a marzo, e su cui c’è la concorrenza di Barcellona e Inter.