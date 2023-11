La Juventus è interessata a Kalvin Phillips, centrocampista del Manchester City. Il 27enne inglese è considerato uno dei migliori centrocampisti al mondo, ed è un obiettivo di mercato per diversi club europei.

La Vecchia Signora è alla ricerca di un centrocampista di qualità per rinforzare il proprio centrocampo, e l’inglese sarebbe un’aggiunta importante. Il giocatore è forte fisicamente, ha un’ottima tecnica e visione di gioco, ed è anche un ottimo recuperatore di palloni.

Calciomercato Juventus, per Phillips ci vogliono 60 milioni di euro

Il Manchester City ha acquistato Phillips lo scorso anno per 48 milioni di euro, e non è intenzionato a cederlo a meno di 57 milioni di euro. La Juventus dovrà quindi fare un’offerta importante per convincere il club inglese a vendere il giocatore.

Oltre ai bianconeri, anche il Newcastle è interessato al giocatore. Il club inglese è pronto a offrire un ingaggio da 9 milioni di euro a stagione, che sarebbe superiore a quello che l’inglese guadagna al Manchester City.

Il futuro di Phillips è ancora incerto ma, la Juventus, è una delle squadre che ha più chance di ingaggiarlo, visto che il giocatore è attratto dall’Italia.