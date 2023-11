Matías Soulé continua a essere l’uomo del mercato per la Juventus. L’esterno argentino in forza al Frosinone, in prestito dai bianconeri, potrebbe tornare a Torino a gennaio, ma da quanto riportato da Calciomercato.com il giocatore avrebbe riferito: “Ho letto qualcosa di un ritorno a gennaio, ma non penso a niente. Ho la testa qua sul Frosinone, giochiamo ogni tre giorni e questo non mi fa pensare tanto, ma neanche lo voglio perché non so se a gennaio, però a giugno manca tanto, quindi sono tranquillo”

Soulé | La risposta del giocatore a Spalletti

Matías Soulé è stato osservato anche da Luciano Spalletti, il quale non avrebbe disdegnato una convocazione del giovane talento in nazionale. Soulé avrebbe risposto a un’eventuale convocazione del commissario tecnico in questo modo: “Ringrazio Spalletti, ma io mi sento argentino. L’ho ringraziato perché mi voleva, poi ho parlato anche con Walter Samuel, che mi ha detto che ero pre-convocato. Sto aspettando l’Argentina. Non so se arriverà adesso o dopo, ma sono argentino, sono nato lì e il cuore mi dice sempre Argentina”.