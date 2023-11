Durante il pre-partita di Torino-Frosinone, il ds dei gialloblu ha parlato ai microfoni di Mediaset della situazione Soulè.

Angelozzi: “Ad oggi Soulè resta con noi”

Queste le sue parole: “I ragazzi sono dispiaciuti, ma non c’è stato nessuno shock. Siamo una squadra giovane e può succedere qualcosa di strano, come è successo a Cagliari. Soulè? Abbiamo un gran rapporto con la Juve, ci ha dato tre giocatori bravi e ad oggi non c’è stata nessuna richiesta. Cerchiamo di tenere i rapporti aperti con le società. Poteva andare in altri club ma ce lo hanno dato a noi perché si fidavano.”