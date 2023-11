Il giornalista Luca Marchetti di Sky presso Radio Marte si è espresso a proposito del caso Zielinski, il quale è in scadenza di contratto con il Napoli di Rudi Garcia e che potrebbe essere in futuro un giocatore della Juventus.

Marchetti è intervenuto dicendo queste parole: “Credo che Zielinski a parametro zero sia un’occasione straordinaria. Credo sia un’opportunità enorme quella di poter prendere un giocatore così bravo, serio, nel pieno della sua forza, così determinante; veramente uno dei migliori giocatori da prendere a parametro zero”.

Calciomercato Juventus, derby d’Italia per Zielinski?

Conseguenzialmente agli elogi mossi da Marchetti a Zielinski, il giornalista di Sky ha confessato di non capire il motivo per il quale non si sia ancora raggiunto un accordo, anche considerando la massima disponibilità offerta dal giocatore polacco di rinnovare il contratto a cifre che non sarebbero poi così esorbitanti. La somma di cui si è parlato è di 2 milioni e mezzo di euro all’incirca. Il calciatore polacco piano