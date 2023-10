Inter e Lazio continuano a sognare Piotr Zieliński, in scadenza a fine stagione, si prospetta una bella sfida, ma occhio alla concorrenza estera. Notizie degli ultimi giorni confermano un avanzo dell’Inter nei confronti del giocatore polacco. Il centrocampista avrebbe dovuto rinnovare con il Napoli, ma nulla si smuove.

Calciomercato, Inter e Lazio su Piotr

Come riportato da tuttomercatoweb.com l’Inter avvia i contatti con i manager di Zieliński. Il club neroazzurro potrebbe affondare il colpo a parametro zero. In orbita c’è anche la Lazio speranzosa di poter riportare il centrocampista alla corte di mister Sarri che lo ritroverebbe dopo l’esperienza condivisa a Napoli.

Piotr Zieliński è un talento cristallino che merita di giocare in Serie A. Il giocatore piace anche in Arabia, destinazione poco gradita poiché ha sempre dichiarato di voler continuare a lavorare ad alti livelli, i soldi arabi fanno gola a tutti e non si negano possibili cambi di idee. Nel frattempo a Napoli non vi sono incontri programmati fra club e l’entourage di Piotr Zieliński riguardante il rinnovo di quest’ultimo.