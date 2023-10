Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, il giornalista Mimmo Malfitano, collega che ha lavorato anche a “La Gazzetta dello Sport”, ha parlato del futuro di Piotr Zielinski, centrocampista polacco che potrebbe finire a una tra Milan, Inter e Juventus.

Malfitano: “Garcia ha il destino segnato. E su Zielinski..”

Queste le se sue parole: “Siamo proprio certi che Giuntoli voglia Zielinski? Io credo che se Zielinski dovesse avere una buona offerta l’accetterebbe, almeno in Italia. In Arabia il discorso probabilmente cambierebbe. Io credo che eventuali offerte di Inter, Juve o Milan sarebbero accettate tranquillamente soprattutto sapendo che col Napoli o accetta le condizioni di De Laurentiis o arrivederci e grazie. Per me Garcia ha il destino segnato perché, pur vincendo le prossime tre partite, resterà ma non sarà mai accettato dall’ambiente”.