Calciomercato Juventus, i bianconeri fiutano il centrocampista del Napoli | Ecco di chi si tratta

Piotr Zielinski, attualmente in forza al Napoli e un punto fermo nella nazionale polacca, potrebbe presto entrare nell’orbita di interesse della Juventus. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la situazione contrattuale di Zielinski è al centro dell’attenzione, poiché il suo accordo con il Napoli scade a giugno 2024. In caso di mancato rinnovo con il club partenopeo, diventerebbe un giocatore libero e quindi aperto a trattative già a partire da gennaio per un possibile passaggio alla Juventus a parametro zero nella stagione successiva.

Calciomercato Juventus, in arrivo Zielinski?

L’innesto di Zielinski sarebbe un ottimo colpo per la Juventus, per la sua versatilità a centrocampo e per la conoscenza della Serie A. Inoltre, bianconeri potrebbero aggiungere una pedina di qualità al loro centrocampo senza sostenere costi di trasferimento.