Calciomercato Juventus, il trequartista vuole lasciare Torino

La Juventus ha bisogno di liquidità. Ha bisogno di fare cassa vendendo alcuni suoi giocatori per poi andare a reinvestire quei soldi con acquisti ben mirati. Sono tante le questioni da affrontare. Vlahovic dovrebbe lasciare, Chiesa è seguito da molti club della Premier League, Newcastle primo fra tutti, e poi c’è anche il discorso Soulè. Il centrocampista argentino, nazionale dell’under-20, avrebbe espressamente esposto il suo desiderio di lasciare il club bianconero. Motivo? La necessità di giocare con maggior continuità e di trovare maggiore spazio.

Calciomercato Juventus, la società fissa il prezzo

Se Matias Soulè partirà per altre destinazioni, mister Allegri si ritroverà privo di un calciatore tanto tecnico quanto duttile tatticamente parlando. Il ventenne infatti, può ricoprire vari ruoli a cavallo tra il centrocampo e l’attacco. Trequartista, ala, seconda punta; il tutto grazie ad una tecnica talmente eccelsa da definire quasi cristallina. Ma la società ha in ogni caso bisogno di fare cassa e magari mandando il talentuoso argentino altrove, riuscirebbe ad unire l’utile al dilettevole, ritrovandosi tra qualche anno un giocatore più maturo che, come si dice in gergo, “si sarà fatto le ossa” con palcoscenici minori. Valore di mercato fissato a 25 milioni, contendenti avvisate.