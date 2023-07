Calciomercato Juventus, Pistocchi rivela: “Allegri vuole la cessione dei due big”

La Juventus si sta muovendo anche sul fronte cessioni per il bisogno di guadagnare soldi per finanziare il mercato. I nomi più illustri per lasciare Torino sembrano essere Vlahovic e Chiesa. È molto probabile che uno dei due possa essere venduto a un club estero.

Rapporto non idilliaco tra Allegri e i due attaccanti

Sull’argomento si è espresso Maurizio Pistocchi a TV Play: “Il primo compito di Giuntoli, sarà ricostruire il rapporto tra Vlahovic e Chiesa ed Allegri perché qualcuno aveva assicurato che il tecnico non sarebbe stato l’allenatore della squadra l’anno prossimo. Allegri ha chiesto la cessione di entrambi, non so se sarà ricostruibile il rapporto tra i calciatori e il tecnico. I giocatori strapagati come Vlahovic e Chiesa sono stati bocciati dall’allenatore e questo non può succedere”.