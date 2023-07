Calciomercato Juventus, Giuntoli punta un vecchio obiettivo per il centrocampo

E’ iniziata l’era Giuntoli in casa Juventus, con i bianconeri che cominciano a studiare le prime mosse per rinforzare la rosa. L’arrivo del nuovo dirigente potrebbe offrire una corsia preferenziale per un giocatore che era stato seguito proprio da Giuntoli ai tempi della sua esperienza al Napoli: Nahitan Nandez.

Calciomercato Juventus, Nandez può partire dal Cagliari: Giuntoli ci pensa

Come riportato da l’Unione Sarda, le voci di una possibile separazione tra Nandez e il Cagliari sono diventate più insistenti dopo l’arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juventus: il direttore sportivo aveva già cercato infatti di acquistare l’uruguaiano quando era al Napoli, quindi l’accostamento con i bianconeri è quasi inevitabile, soprattutto considerando la loro necessità di un esterno destro. Tuttavia, al momento nessuno ha ancora contattato il Cagliari per richiedere ufficialmente il calciatore che resta un obiettivo bianconero.