Calciomercato Juventus, dubbio cessione tra Chiesa e Vlahovic. Ma serve vendere

Intervistato ai microfoni di TV Play, Carlo Laudisa, giornalista de “La Gazzetta dello Sport”, ha parlato del futuro della Juventus, che potrebbe costringere i bianconeri a cedere uno tra Chiesa e Vlahovic per fare cassa.

Laudisa: “Tutti vogliono Vlahovic, ci sarà un’asta”

Queste le sue parole: “Quelle di Vlahovic e Chiesa sono strade parallele. Uno dei due potrebbe andare via, ma non pensiamo che vengano ceduti entrambi. E’ più probabile che ci sia un’asta per i centravanti che coinvolga il serbo. La Juve non ha l’obbligo di venderli, anche se c’è la necessità di risparmiare”. Secondo il giornalista il club bianconero “deve cogliere le occasioni”.

Su Bremer e Bonucci: “Il brasiliano è incedibile, e il calciatore non ha espresso il desiderio di andare via. Bisognerà capire cosa far Bonucci. Non ci saranno molti spazio per lui, da quanto si può dedurre e toccherà a lui modellare il futuri. Se dovesse andare via, ci sarà spazio per un altro difensore”.