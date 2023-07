Calciomercato Juventus: Giuntoli a lavoro sui giovani. E se parte Vlahovic…

Il calciomercato estivo 2023 sta gradualmente prendendo forma, con molteplici trattative in pieno sviluppo, a volte in intersezione tra loro. Anche in Serie A, seppur con un capitale generale non elevato, molti club cercano di orientarsi verso i migliori affari. Per la Juventus di Allegri, Manna e Giuntoli, pronto alla firma in settimana, si prospetta tanto movimento, con l’arrivo di Timothy Weah dal Lille che ha aperto le danze.

Calciomercato Juventus: c’è la coda per Miretti, David se parte Vlahovic

Per quanto riguarda i giocatori in uscita, oltre a Zakaria e Arthur, entrambi fuori dal progetto Juventus, Fabio Miretti potrebbe concretamente partire in prestito, per tuttojuve.com. La concorrenza per il 2003 non manca: Atalanta, Genoa, Empoli e Salernitana, con quest’ultime due leggermente avanti in trattativa. In ottica d’investimento invece, dipendentemente dall’eventuale cessione di Dusan Vlahovic, per TMW, Giuntoli avrebbe appuntato nel taccuino il nome di Jonathan David, del Lille, ventitréenne con ampio margine di crescita.