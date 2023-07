L’ex Juventus critica Frattesi: “Non è mica Antognoni. Deve ancora dimostrare”

Intervenuto negli studi Rai, Domenico Marocchino, ex calciatore della Juventus, ha parlato di Davide Frattesi, conteso da Roma, Milan e Inter.

Marocchino: “Calhanoglu con Frattesi..”

Queste le sue parole: “Non stiamo parlando di Giancarlo Antognoni, stiamo parlando di un buon giocatore che però deve ancora dimostrare il suo vero valore. Fino ad adesso ha giocato nel Sassuolo, nell’Inter cambia il meccanismo perché c’è una distribuzione del pallone diversa: non è lui il diamante della squadra. A me non dispiace Frattesi, ma a centrocampo nell’Inter non mi sembra ci sia un incontrista che faccia schermo davanti alla difesa. Hakan Calhanoglu è bravo, ma quando ha la palla lui”.