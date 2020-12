Juventus, per l’attacco si pensa ad un ritorno low cost

In casa bianconera si pensa ad un ritorno per rivitalizzare il pacchetto offensivo

Nel mercato di gennaio la Juventus si muoverà per rinforzare l’attacco. Le ottime prestazioni e i gol di Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata al momento non bastano e per questo motivo si cerca anche un giocatore che, all’occorrenza, possa far rifiatare i titolari. Secondo quanto riferito da TuttoSport il nome che torna ad essere accostato è quello di Fernando Llorente. Il classe 1985 ha vestito la maglia della Juventus per 95 volte mettendo a referto 27 gol e 10 assist. Arrivato a Napoli a settembre 2019, l’attaccante spagnolo non ha mai avuto modo di incidere e in questa stagione non è mai stato schierato. Llorente sarebbe un usato sicuro che conosce già l’ambiente. Il suo rapporto con il Napoli scade a giugno 2021.