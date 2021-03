Dalla Spagna, Juventus: assalto ad un attaccante del Napoli

La Juventus pensa ad Hirving Lozano del Napoli per rinforzare l’attacco. Il messicano è in cima alla lista di Fabio Paratici

Il reparto offensivo della Juventus, in estate, sarà rinforzato. Resteranno sicuramente Federico Chiesa e Dejan Kulusevski mentre il futuro degli altri giocatori è in bilico. Incerto quello di Cristiano Ronaldo; il portoghese ha un altro anno di contratto e i bianconeri potrebbero pensare di monetizzare al massimo nella prossima sessione estiva. Paulo Dybala, invece, non ha rinnovato il proprio contratto che scade nel 2022 e al momento la percentuale che possa firmare appare molto bassa. Anche la permanenza di Alvaro Morata è ancora incerta; lo spagnolo non ha convinto del tutto e quindi potrebbe non essere riscattato in favore dell’Atletico Madrid. Tutte le valutazioni verranno fatte a fine stagione, con gli obiettivi già definiti. La dirigenza si sta giù guardando intorno e sonda il terreno per i possibili sostituiti. Dalla Spagna e dal Messico esce un nome nuovo, quello di Hirving Lozano del Napoli.

Calciomercato Juventus, si pensa a Lozano del Napoli

Il nome nuovo per l’attacco bianconero è quello di Hirving Lozano del Napoli. Il messicano sotto la gestione Gattuso è cresciuto tantissimo e ha trovato spazio e minutaggio. In Serie A ha totalizzato 22 presenze e messo a referto 9 gol e 3 assist, mentre in Coppa Italia 3 reti in 4 gare e in Europa League ha collezionato 6 gettoni e messo a segno 1 gol. Nonostante l’ottimo rendimento Lozano non è contento al Napoli, a riferirlo è Todofichajes. Per il portale spagnolo il messicano avrebbe già ricevuto una proposta economica dai bianconeri; il calciatore piace soprattutto per la sua duttilità tattica considerando che può giocare su entrambe le fasce offensive. Aurelio De Laurentiis valuta il cartellino del giocatore circa 45-50 milioni di euro. Anche dal Messico sono arrivate conferme a riguardo; secondo quanto riferito da Telemundo il Chucky è finito in cima alla lista dei dirigenti bianconeri in vista del prossimo mercato.