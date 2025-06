Roma, Zalewski saluta i giallorossi e resta in nerazzurro

“L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Nicola Zalewski all’Inter“. Tramite una nota sul proprio sito, il club giallorosso ha annunciato il passaggio, in via definitiva, il nerazzurri dell’esterno. “Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, Zalewski ha collezionato 123 presenze e 2 gol con la maglia della RomaIn bocca al lupo per il futuro, Nicola!”.