David-Juventus, nuovo incontro tra le parti

David-Juventus, nuovo assalto bianconero

Con Vlahovic in uscita, e ancora senza una concreta destinazione, la società bianconera cerca alternative per il reparto offensivo. Come già annunciato diverse settimane fa, la Juventus è pronta ad un nuovo assalto al canadese, parametro zero ex Lille, Jonathan David. Camolli avrebbe programmato un nuovo incontro con l’entourage del calciatore per comprendere la fattibilità dell’operazione. L’ingaggio resta il problema: l’attaccante chiede 7 milioni di euro. Ecco lo sfondo un mai tramontato Victor Osimhen, nel mirino di Galatasaray e Al Hilal.