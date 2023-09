Calciomercato Juventus, nel mirino l’ex Milan

Juventus, non solo Berardi nel mirino dei bianconeri

Berardi resta tra gli obiettivi dei bianconeri, già nel mirino della dirigenza della Juve nel mercato estivo, un affare sfumato sul gong. Dalla Spagna arriva la clamorosa notizia, i bianconeri starebbero pensando ad un ex Milan per rinforzare la rosa di Allegri. Nel mirino, come riportato dai colleghi di Relevo, aveva avviato i primi e preliminari contatti con l’entourage di Suso, ex numero 8 del Milan, attualmente in forza al Siviglia. Una trattativa di non facile sviluppo, ma idea concreta. Nel mercato invernale l’affondo?